КГХ: Электроснабжение Нагатинского Затона осуществляется в штатном режиме

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Южный административный округ, район Нагатинский Затон Карта всех событий

Электроснабжение в столичном районе Нагатинский Затон осуществляется в штатном режиме. Об этом в среду, 2 ноября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Электроснабжение всех потребителей в районе Нагатинский Затон в настоящее время осуществляется в штатном режиме, — говорится в Telegram-канале комплекса.

До этого в ряде Telegram-каналов распространилась информация о том, что в районе якобы отключалась электроэнергия.

До этого сообщалось, что столичные специалисты обновят и проложат 5,5 тысячи километров инженерных сетей в рамках программы реновации. Работы будут проведены в рамках 89 комплексных схем инженерного обеспечения, 87 из которых уже утверждены.

Также стало известно, что количество осветительных приборов в столице превысило миллион. Благодаря энергосберегающим технологиям и умным системам управления потребление электроэнергии в секторе уличного освещения не растет.

В этом году планируется замена 6,3 тысячи светильников, а общее число светодиодных ламп в городе, включая установки архитектурно-художественной подсветки, приближается к 400 тысячам.