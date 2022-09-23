Более пяти тысяч километров инженерных сетей проложат в Москве по реновации

Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Столичные специалисты обновят и проложат 5,5 тысячи километров инженерных сетей в рамках программы реновации. Об этом сообщил руководитель городского Департамента градостроительной политики Сергей Левкин в пятницу, 23 сентября.

Работы будут проведены в рамках 89 комплексных схем инженерного обеспечения, 87 из которых уже утверждены. Это позволит сократить сроки подключения объектов к сетям за счет проработки вопросов инженерного обеспечения еще на предпроектной стадии.

По словам Левкина, жилые дома и социальные объекты, а также сложившаяся застройка обеспечиваются современной инженерной инфраструктурой в рамках программы реновации. Так, специалисты обновят систему ливневой канализации, установят новые опоры освещения и подведут к ним электричество, передает официальный сайт мэра Москвы.

Специалисты городского хозяйства Москвы в этом году реконструировали около 120 километров водопроводных и канализационных сетей. Уточняется, что решение о реконструкции принимается после осмотра внутреннего состояния трубопровода.