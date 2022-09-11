Специалисты проложат канализационные сети к садоводческим участкам в Остафьеве

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Россия, Москва, поселение Рязановское, село Остафьево Карта всех событий

Специалисты обустроят канализационные сети в селе Остафьево Новомосковского административного округа столицы. Об этом в воскресенье, 11 сентября, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

— Речь идет о первом этапе строительства безнапорных сетей канализации. Протяженность сети канализации составит 6,5 километра, — сказал он.

Отмечается, что по окончании работ сеть позволит обеспечить работу 165 садоводческих участков села, где проживает 429 москвичей. На данный момент город заключил контракт на проектно-изыскательские работы. Ввод в эксплуатацию проекта планируется в 2024 году, передает официальный сайт мэра Москвы.

5 сентября сообщалось, что город выставил на торги четыре земельных участка в ТиНАО. Там можно будет построить частные дома. Подать заявку на приобретение территорий можно до 12 сентября.

9 сентября стало известно, что Москомархитектура согласовала проект детского сада на 350 мест, который появится в городе Московском. Для отделки здания будут использованы фиброцементные плиты с фактурой дерева, а также элементы из окрашенной оцинкованной стали.