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Четыре участка под строительство частных домов выставили на торги в ТиНАО

Полина Долганова
Город
Четыре участка под строительство частных домов выставили на торги в ТиНАО
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, улица Большая Полянка, 41с1-2 Карта всех событий

Город выставил на торги четыре земельных участка в ТиНАО. Там можно будет построить частные дома. Подать заявку на приобретение территорий можно до 12 сентября. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, участки располагаются в поселении Новофедоровском. Площадь каждого из них составляет 16 соток.

Уточняется, что частные дома, которые будут строиться на участках, не должны превышать 15 метров. Также постройка не должна быть выше трех этажей.

Открытые аукционы будут проходить 15 сентября в 15:00 по адресу улица Большая Полянка, дом 41, строение 1–2, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что земельный участок в районе Северное Бутово площадью около 0,22 гектара выставят на торги для строительства многофункционального комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста в пятницу, 2 сентября. По словам председателя ведомства Анастасии Пятовой, на месте участка с плоскостной парковкой, расположенного на Старобитцевской улице напротив владения 19а, будет возведено многофункциональное здание, куда также войдут объекты общепита, магазины и автомойки.

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