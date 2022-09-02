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Участок в Северном Бутове выставят на торги для строительства МФК

Лала Манушакян
Город
Участок в Северном Бутове выставят на торги для строительства МФК
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Старобитцевская улица Карта всех событий

Земельный участок в районе Северное Бутово площадью около 0,22 гектара выставят на торги для строительства многофункционального комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста в пятницу, 2 сентября.

— Земельный участок площадью около 0,22 гектара планируется выставить на торги для строительства многофункционального комплекса общей площадью 6,3 тысячи квадратных метров. На участке могут располагаться магазины, объекты общепита, а также автомойки, автосервисы и служебные гаражи, — говорится в сообщении.

По словам председателя ведомства Анастасии Пятовой, на месте участка с плоскостной парковкой, расположенного на Старобитцевской улице напротив владения 19а, будет возведено многофункциональное здание, куда также войдут объекты общепита, магазины и автомойки, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков рассказал о выставлении на торги двух помещений под открытие цветочных магазинов на юге столицы.

Строительство Москомстройинвест Район Северное Бутово
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