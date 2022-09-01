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Москва выставила на торги два павильона под цветочные магазины

Лейла Алиева
Город
Москва выставила на торги два павильона под цветочные магазины
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Электролитный проезд Карта всех событий

На городские торги на юге столицы выставили два помещения под открытие цветочных магазинов. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков.

— По итогам онлайн-аукционов будут реализованы права на ведение коммерческой деятельности по продаже цветов в двух павильонах в районах Восточное Бирюлево и Нагорный. Победители торгов в течение пяти лет смогут продавать комнатные растения и собранные из срезанных цветов букеты, упаковочные пакеты и подарочные наборы, грунт, горшки, семена и рассаду, — рассказал он.

Уточняется, что торговать в павильонах можно будет весь год, а начальная ставка ежемесячной платы составит 38,4 тысячи рублей. Объекты площадью 19,2 квадратных метра каждый расположены в местах, где ежедневно проходят маршруты местных жителей в Электролитном проезде и на Липецкой улице.

Заявки можно подать до 10:00 23 сентября, а торги пройдут 28 сентября в формате открытых электронных аукционов среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на площадке «Росэлторг», пишет официальный сайт мэра Москвы.

Также земельный участок для строительства кафе, столовой или ресторана выставили на городские торги по аренде в Зеленограде.

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