Город сдаст в аренду земельный участок для строительства кафе в Зеленограде

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Земельный участок для строительства кафе, столовой или ресторана выставили на городские торги по аренде в Зеленограде. Об этом в среду, 31 августа, сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Город выставил на торги по аренде земельный участок в ЗелАО, на котором представители малого и среднего бизнеса смогут построить и открыть пункт общественного питания площадью до 720,5 квадратного метра. Договор с победителями торгов будет заключен на 2,5 года, в течение этого срока необходимо возвести капитальное здание, подключить его к коммуникациям и ввести в эксплуатацию, — рассказал он.

По словам руководителя ведомства, после того как заведение общепита будет поставлено на кадастровый учет, предприниматели получат преимущественное право на приобретение участка площадью 14 соток.

Земельный участок расположен на улице Летчицы Тарасовой, в жилом микрорайоне недалеко от парка. Прием заявок уже начался и будет длиться до 23 сентября. Аукцион состоится в электронной форме на торговой площадке «Росэлторг» 27 сентября, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что столица выставила на торги 35 нежилых помещений под ведение бизнеса на юге, юго-востоке и юго-западе города.