Детский сад на 350 мест с бассейном построят в Московском

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Московский, Георгиевская улица, владение 8 Карта всех событий

Москомархитектура согласовала проект детского сада на 350 мест, который появится в городе Московском. Об этом в пятницу, 9 сентября, рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

— Садик будет состоять из нескольких функциональных объемов. Самая заметная деталь фасадов — декоративные домики. Вместе с ярким оформлением оконных рам они станут цветовыми акцентами, придающими узнаваемость проекту, — отметил он.

По словам архитектора, для отделки здания будут использованы фиброцементные плиты с фактурой дерева, а также элементы из окрашенной оцинкованной стали.

Новый трехэтажный детсад общей площадью 5,2 тысячи квадратных метров построят по адресу город Московский, Георгиевская улица, владение 8.

Помимо ячеек для групп, в здании оборудуют столовую, медблок, бассейн, кабинет логопеда, музыкальный и физкультурный залы, а также административные помещения. На территории учреждения появятся прогулочные площадки с навесами и зоны для спорта и отдыха.

Сергей Кузнецов уточнил, что к 1 сентября в столице открылись 29 новых школ и детских садов. В настоящее время еще десятки объектов находятся в стадии проектирования, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что детский сад на 225 мест открыли в поселении Сосенском в ТиНАО. Объект построили в рамках строительства жилого комплекса.