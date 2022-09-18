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Около 120 километров водопроводных и канализационных сетей реконструировали в Москве

Георгий Соланович
Город
Около 120 километров водопроводных и канализационных сетей реконструировали в Москве
Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты городского хозяйства Москвы в этом году реконструировали около 120 километров водопроводных и канализационных сетей. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в воскресенье, 18 сентября.

— В городе ведется масштабная планомерная работа по обновлению инженерных коммуникаций, что позволяет повысить безопасность и надежность эксплуатации сетей. В этом году уже провели реконструкцию почти 120 километров водопроводных и канализационных сетей, мероприятия проходят во всех административных округах, — отметил Бирюков.

По его словам, специалисты выявляют нуждающиеся в ремонте сети через теледиагностику с помощью робототехнического комплекса. Решение о реконструкции принимается после осмотра внутреннего состояния трубопровода. Заммэра подчеркнул, что более 90 процентов работ выполняется бестраншейными методами.

На официальном сайте мэра Москвы заключили, что новые технологии помогают минимизировать дискомфорт для жителей, так как во время работ не требуется отключать абонентов от сетей.

До этого сообщалось, что специалисты обустроят канализационные сети в селе Остафьево Новомосковского административного округа столицы.

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