Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Выброшенных в море в Севастополе дельфинов может принять «Москвариум»

Евгений Белоусов
Город
Выброшенных в море в Севастополе дельфинов может принять «Москвариум»
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Дельфинов, которых выбросили в море в районе Севастополя, может принять столичный «Москвариум». Об этом в четверг, 3 ноября, сообщили в пресс-службе учреждения.

— «Москвариум» готов принять дельфинов при условии того, что их состояние будет удовлетворительным для транспортировки, но только если это действительно будет необходимо, — заявили в пресс-службе.

Кроме того,«Москвариум» также готов отправить при необходимости своих специалистов для помощи дельфинам, передает ТАСС.

Об инциденте с морскими обитателями накануне сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, владелец дельфинария выбросил в море четырех своих питомцев. Губернатор назвал этот поступок вопиющим и подчеркнул, что полиция города уже работает на месте происшествия.

В четверг глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что двух из четырех млекопитающих уже удалось спасти. В скором времени их планируется погрузить на спецтранспорт и доставить в Коктебель.

В свою очередь сам владелец севастопольского дельфинария Владимир Калниболотский заявил, что у него не осталось средств на содержание млекопитающих, поэтому он выбросил их в Черное море.

«Москвариум» Животные Севастополь Дельфины
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бачили очи, шо поставляли: как в Финляндию попало оружие с Украины

Все мнения
О проекте