Выброшенных в море в Севастополе дельфинов может принять «Москвариум»

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Дельфинов, которых выбросили в море в районе Севастополя, может принять столичный «Москвариум». Об этом в четверг, 3 ноября, сообщили в пресс-службе учреждения.

— «Москвариум» готов принять дельфинов при условии того, что их состояние будет удовлетворительным для транспортировки, но только если это действительно будет необходимо, — заявили в пресс-службе.

Кроме того,«Москвариум» также готов отправить при необходимости своих специалистов для помощи дельфинам, передает ТАСС.

Об инциденте с морскими обитателями накануне сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, владелец дельфинария выбросил в море четырех своих питомцев. Губернатор назвал этот поступок вопиющим и подчеркнул, что полиция города уже работает на месте происшествия.

В четверг глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что двух из четырех млекопитающих уже удалось спасти. В скором времени их планируется погрузить на спецтранспорт и доставить в Коктебель.

В свою очередь сам владелец севастопольского дельфинария Владимир Калниболотский заявил, что у него не осталось средств на содержание млекопитающих, поэтому он выбросил их в Черное море.