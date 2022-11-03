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Собянин вручил награды выдающимся жителям столицы в преддверии Дня народного единства

Араз Салехов
Город
Собянин вручил награды выдающимся жителям столицы в преддверии Дня народного единства
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня народного единства наградил выдающихся горожан городскими и государственными наградами. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщает агентство городских новостей «Москва».

— 4 ноября — День народного единства. 7 ноября — годовщина исторического парада на Красной площади, с которого начиналась наша победа в Великой Отечественной войне. Обе даты для всей нашей страны и для каждого россиянина очень значимы. Значимы они и для Москвы, потому что еще раз говорят о роли нашей столицы, москвичей в истории нашей страны, — отметил он.

Мэр рассказал, что сейчас тысячи горожан ушли на передовую, направились на восстановление Луганска, Донбасса, а также поехали оказывать материально-техническую помощь новым регионам. По словам Собянина, даже в самые трудные времена столица не перестает развиваться.

— И то, что Москва продолжает работать, активно развивается экономика, процветает город — конечно, это во многом ваша личная заслуга, тех, кто сегодня находится в зале. Я хотел бы поздравить вас с праздником, с заслуженными наградами, пожелать вам здоровья, успехов, всего самого-самого доброго, — заявил глава города.

Среди государственных наград, врученных Собяниным, — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Пирогова и орден Дружбы, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медали Луки Крымского, почетные грамоты и благодарности президента РФ.

Награждение, как уточняется, проходило в белом зале московской мэрии, передает агентство.

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство граждан России считают важным отмечать День народного единства. Поддержали данное событие 71 процент россиян.

В пятницу, 4 ноября, начнется празднование Дня народного единства. Городские службы будут работать в усиленном режиме с 4 по 6 ноября включительно. В материале «Вечерней Москвы» рассказали, как будут работать столичные госучреждения 4 ноября.

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