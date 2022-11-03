Минобрнауки РФ получило уведомление от Украины о прекращении соглашения об образовании

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Заместитель главы Минобрнауки Российской Федерации Наталья Бочарова сообщила, что РФ получила письменное уведомление от Украины о намерении денонсировать соглашение об образовании. Об этом стало известно в четверг, 3 ноября.

По словам Бочаровой, Минобрнауки уже отреагировало на уведомление. Представитель ведомства отметила, что на сегодняшний день существует определенная «процедура прекращения соглашения», поэтому получение уведомления о денонсации не считается обоснованным. В связи с этим соглашение об образовании будет действовать до истечения своего срока.

— Это означает, что если есть граждане Украины, которые получили у нас образование, то они свое образование должны будут подтверждать по другой процедуре, — цитирует слова Бочаровой ТАСС.

В октябре сообщалось, что Минобрнауки намерено обязать вузы формировать у студентов нетерпимое отношение к экстремизму и терроризму. Уточняется, что на данный момент стандарты обучения бакалавров учитывают требования к изучению ряда универсальных компетенций. В частности, по окончании обучения у студентов должна быть сформирована гражданская позиция.