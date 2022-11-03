Генерал Линьков стал временным исполняющим обязанности командующего ЦВО

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Начальник организационно-мобилизационного управления Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Александр Линьков займет должность временно исполняющего обязанности командующего войсками округа. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе округа.

— Временно исполняет обязанности командующего войсками ЦВО генерал-майор Александр Линьков, — говорится в сообщении.

Какой-либо другой информации пресс-служба не привела. Линьков в этом качестве был участником встречи полпреда президента в УрФО Владимира Якушева с гражданскими активистами округа, сообщает агентство.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа также структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в четверг, 27 октября, раскритиковал действия командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина. По его словам, уже несколько дней пытается связаться с Лапиным, чтобы обсудить этот инцидент. Однако никакого ответа получить не может ни сам глава Чечни, ни его командиры.

В начале октября генерал армии Сергей Суровикин был назначен командующим Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции.