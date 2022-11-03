Два российских министра остались без света на совещании с Путиным

Фото: Пресс-служба Госдумы

Вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров и министр экономического развития Максим Решетников остались без света во время совещания с президентом России Владимиром Путиным из-за отключения электричества в части комплекса «Москва-Сити». Об этом стало известно в четверг, 3 ноября.

В начале совещания Мантуров и Решетников сидели в темноте. Российский лидер обратил внимание на эту проблему, дав Решетникову слово только после того, как в его кабинете вновь загорелся свет.

— Пожалуйста, Максим Геннадьевич... Надеюсь, что ремонтные работы, которые там в комплексе у вас ведутся, не помешают вам сделать доклад, — отметил Путин.

Президент в ходе совещания предложил сидящему в «Москва-Сити» главе Минэкономразвития страны доложить об инвестициях. Вскоре неполадку устранили, сообщает РИА Новости.

В одной из башен делового центра «Москва-Сити» вечером 3 ноября погасло электричество. На место происшествия прибыли сотрудники столичного МЧС. В ходе работ признаков пожара не было обнаружено. Пожарная сигнализация на первом этаже сработала. Сведений о пострадавших не поступало.

На текущий момент электроснабжение восстановлено по резервному питанию, благодаря которому удается высвободить людей, застрявших в лифтах. После стало известно, что в общей сложности обесточены три башни делового центра «Москвы-Сити».