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Reuters: Трамп собирается баллотироваться в президенты США в 2024 году

Евгений Белоусов
В мире
Reuters: Трамп собирается баллотироваться в президенты США в 2024 году
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Бывший президент США Дональд Трамп намерен вновь побороться за должность главы американского государства на выборах 2024 года. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на трех советников экс-президента.

— Трамп будет баллотироваться в 2024 году. Думаю, что он хочет участвовать, и объявление о выдвижении кандидатуры перед Днем благодарения дает ему преимущество перед оппонентами, и он это понимает, — заявил один из них.

Утверждается, что Трамп сейчас выясняет, кто именно захочет присоединиться к его предвыборной кампании. Официально объявит о своем выдвижении на следующей неделе, после промежуточных выборов в Конгресс, передает Reuters.

Политолог Роберт Фарли в статье для 19FortyFive заявил, что возвращение Трампа в политический мир может оказать существенное влияние и сменить курс Вашингтона касательно поддержки Украины. По его мнению, экс-президент остается значимой фигурой в политике.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, как победа республиканцев на выборах в США изменит ситуацию на Украине. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий считает, что Украина может лишиться значительной части поддержки: Республиканская партия не заинтересована в продолжении конфликта на таком же уровне.

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