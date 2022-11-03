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Юрий Антонов рассказал, почему покинул Россию и уехал в Европу

Евгений Жуков
Общество
Юрий Антонов рассказал, почему покинул Россию и уехал в Европу
Фото: Youtube / Юрий Антонов

Народной артист России Юрий Антонов назвал причину, по которой покинул страну и уехал в Европу. Об том стало известно в четверг, 3 ноября.

Музыкант решился на переезд, чтобы поправить здоровье. Проблемы у певца начались еще года три назад, когда он подвернул ногу. С тех пор артиста беспокоят сильные боли. Антонов наблюдался у австрийских врачей, которые провели ему операцию по замене сустава.

Сегодня музыкант вынужден снова обращаться к зарубежным специалистам, потому как не нашел соответствующей помощи в России.

— Я сейчас нахожусь за границей на лечении. В этот раз, к счастью, обошлось без операции. Прохожу реабилитацию. Больше пока ничего сказать не могу, — заявил Антонов.

Он также добавил, что «старается концентрироваться не на боли, а на чем-то другом», сообщает Starhit.

В декабре прошлого года «Вечерней Москве» менеджер Юрия Антонова Андрей рассказал, что артист не может полноценно заниматься творчеством из-за проблем со здоровьем. По словам собеседника «Вечерки», певец перенес три серьезные операции на ноге.

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