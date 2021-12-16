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«Еще два месяца»: представитель Антонова рассказал о состоянии тяжелобольного певца

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Еще два месяца»: представитель Антонова рассказал о состоянии тяжелобольного певца
Фото: Youtube / Юрий Антонов

Певец и композитор Юрий Антонов не может полноценно заниматься творчеством из-за проблем со здоровьем. Об этом «Вечерней Москве» рассказал менеджер народного артиста России Андрей.

Он напомнил, что недавно Юрий Михайлович переболел коронавирусом. Сейчас певец старается выполнять все рекомендации по соблюдению мер безопасности. До этого 76-летний музыкант перенес три серьезные операции на ноге. Их последствия до сих пор дают о себе знать, отметил собеседник «ВМ»:

— Заниматься полноценно карьерой Юрий Михайлович не может, потому что когда у тебя что-то болит, тебе все равно на творчество. Он каждый день практически ездит на процедуры. Когда они закончатся, неизвестно. Думаю, что еще два месяца он точно будет посещать врача.

В целом у Антонова положительный настрой, заверил Андрей. По его словам, если бы не сложности со здоровьем, «все было бы супер». Собеседник «ВМ» выразил надежду, что Юрий Михайлович в будущем году сможет чаще встречаться со зрителями.

10 декабря Антонов после продолжительной болезни впервые появился на публике. Он посетил церемонию вручения музыкальной премии «Золотой граммофон», которая прошла в Государственном Кремлевском дворце. Народный артист исполнил свою знаменитую песню «Поверь в мечту». Затем Антонов вместе с Григорием Лепсом представили совместную композицию «Любимая, спаси меня».

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