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«Пора уступать дорогу молодым!»: Харламов прокомментировал свой уход из Comedy Club

Евгений Жуков
Общество
«Пора уступать дорогу молодым!»: Харламов прокомментировал свой уход из Comedy Club
Фото: Youtube / Данила Поперечный

Юморист Гарик Харламов в четверг, 3 ноября, прокомментировал свой уход из Comedy Club.

На данный момент неизвестно, по чьей инициативе ведущий покинул шоу, но поклонники уже успели назвать произошедшее «изгнанием».

— Все! Отмучился! Пора уступать дорогу молодым! Бебур, газуй! А я спать, — написал Харламов в своем Telegram-канале.

Теперь в дуэте с комиком Павлом Волей, с которым Харламов был соведущим Comedy Club, появится Андрей Бебуришвили.

— Я люблю общаться с залом, регулярно делаю это на всех живых выступлениях. Мне нравится, когда люди расслаблены и готовы к любому юмору. Но в Comedy — это немного другое... Харламов вроде не обиделся, хотя трубку до сих пор не берет, — отметил Бебуришвили.

В начале января артист заявил, что хочет организовать свое антишоу знакомств на телевидении. Харламов давно следит за передачей «Давай поженимся!», а в его соцсетях появлялось все больше шуток, посвященных этому шоу. Юморист задумался о создании антипода передачи — шоу «Давай разведемся!».

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