«Переименую себя в Гузей Ларисов»: Харламов задумался о создании шоу «Давай разведемся!»

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Юморист и шоумен Гарик Харламов давно следит за передачей «Давай поженимся!», а в последнее время в его Instagram появляется все больше шуток, посвященных этому шоу. В этот раз юморист задумался о создании антипода передачи — шоу «Давай разведемся!».

— Вообще поразительно, почему до сих пор нет передачи «Давай разведемся!». Надо мне запатентовать это. Переименую себя в «Гузей Ларисов» и буду делать передачу «Давай разведемся!», — рассказал шоумен в Stories у себя в Instagram.

Подписчики Харламова приняли его шутки о передаче положительно. В комментариях к последующим его публикациям о проекте «Давай поженимся!» даже стали появляться призывы претворить идею об альтернативе шоу с Ларисой Гузеевой в жизнь. А кто-то даже предложил пригласить на передачу самого Харламова.

«Ждем Гузея Ларисова»; «Позовите, наконец, Гарика в эту программу»; «Пригласите уже Гарика на эту передачу», — отозвались подписчики Харламова на очередную его публикацию с юмористической нарезкой фрагментов из шоу «Давай поженимся!».

Осенью стали появляться слухи о том, что Харламов заболел COVID-19, после комик сам их подтвердил. Но, судя по всему, болезнь прошла в легкой форме. Однако на днях Харламов рассказал своим подписчикам в Instagram, что заболел снова. Диагноз резидент Comedy Club не раскрыл, но поделился фотографией под капельницей и сообщил о том, что у него температура под 40 градусов.