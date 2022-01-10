Гарик Харламов попал под капельницу с температурой под 40 градусов

Фото: youtube.com/Forbes

Резидент Comedy Club Гарик Харламов лежит под капельницей с температурой 39,6 градуса. Об этом сам артист сообщил в своем Instagram.

В качестве доказательства Харламов опубликовал фотографию. На ней видны рука и капельница.

— Ни разу не было у меня тут поста с температурой 39,6. Это первый, — написал комик в социальной сети.

Стоит отметить, что еще утром 10 января Харламову было намного лучше: температура находилась на отметке 37,7, а сам комик для своих подписчиков смог исполнить песню «Се ля ви» Валерия Меладзе, но с измененным текстом. Фанаты, в свою очередь, сразу заметили опухшее лицо и сонный вид артиста.

После песни Харламов обратился к своим подписчикам, он попросил каждого не пытаться специально заболеть.

— Вот если вы решили: а дай-ка я поболею — лучше не надо. Во-первых, это неприятно. А во-вторых, дико скучно, — заключил артист в Instagram.

28 декабря 2021 года звезды канала ТНТ Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Азамат Мусагалиев и Александр Ревва приняли участие в шоу «Что? Где? Когда?» и посмеялись над словами ведущего шоу о сыне Александра Маслякова.