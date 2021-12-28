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«Гном Гномыч Масляков»: юмористы отреагировали на шутку о сыне ведущего КВН

Георгий Соланович

Общество
«Гном Гномыч Масляков»: юмористы отреагировали на шутку о сыне ведущего КВН
Фото: kremlin.ru

Звезды канала ТНТ — Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Азамат Мусагалиев и Александр Ревва — приняли участие в шоу «Что? Где? Когда?» и посмеялись над словами ведущего шоу о сыне Александра Маслякова.

— Гном Гномыч Масляков. Деревня Вкусные Козюли, — пошутил ведущий.

Александру Ревве не понравилась произнесенная фраза, однако Тимур Батрутдинов рассмеялся и еще несколько раз повторил слова ведущего. Под удар попали и режиссер Константин Богомолов и Ксении Собчак.

— Богомол Константинов. Деревня Ксения на лице, — сказал ведущий.

24 ноября ведущий программы КВН Александр Масляков рассказал, что начал задумываться о завершении карьеры, но пока не принял окончательного решения. По словам телеведущего, он боится, что будет нервничать, наблюдая за КВН со стороны. Это мешает ему решиться на уход.

В 60-й день рождения КВН Масляков заявил, что создатели и авторы популярного юмористического шоу «Игра» на телеканале ТНТ полностью украли идею программы у Клуба веселых и находчивых.

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