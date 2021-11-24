Масляков задумался о завершении карьеры

Александр Масляков

Ведущий программы КВН Александр Масляков заявил, что начал задумываться о завершении карьеры, но пока не принял окончательного решения.

По словам телеведущего, он боится, что будет нервничать, наблюдая за КВН со стороны. Это, утверждает Масляков, мешает ему решиться на уход.

— Глубоко не анализировал, но понимаю, что буду очень нервничать, глядя на КВН со стороны. А в старости лучше поберечь нервные клетки, которые, как известно, не восстанавливаются, — передает слова Александра Маслякова ТАСС.

До этого, в 60-й день рождения КВН Масляков заявил, что создатели и авторы популярного юмористического шоу «Игра» на телеканале ТНТ полностью украли идею программы у Клуба веселых и находчивых. Также Масляков отметил, что КВН имеет огромное будущее. Организаторы проекта продолжают активно его развивать.

Кроме того, внучка Александра Маслякова Таисия приняла участие в качестве ведущей в новом сезоне «Детского КВН». Девушка стала соведущей передачи вместе с капитаном команды КВН Высшей лиги «МегА» Степаном Лукиным.

В октябре президент России Владимир Путин наградил телеведущего Александра Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени.