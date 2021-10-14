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Путин наградил Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Виктория Сикерина

Общество
Путин наградил Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством»
Фото: Persona Stars

Президент России Владимир Путин наградил телеведущего Александра Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Соответствующий указ в четверг, 14 октября, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

— За значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Маслякова Александра Васильевича — ведущего программ акционерного общества «Первый канал», город Москва, — гласит документ, опубликованный на сайте.

В начале октября Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени актрису Ирину Мирошниченко и орденом Дружбы актрису Татьяну Кравченко за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Тогда же глава государства вручил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени артистам Евгении Киндиновой и Станиславу Любшину. При этом орденом Дружбы были награждены артисты Александр Лазарев, Александр Сирин, Борис Василевский и Иван Агапов.

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