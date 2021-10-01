Путин наградил орденами актрис Ирину Мирошниченко и Татьяну Кравченко

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени артистку Ирину Мирошниченко и орденом Дружбы актрису Татьяну Кравченко за вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Соответствующий документ в пятницу, 1 октября, размещен на официальном портале правовой информации.

— За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Мирошниченко Ирину Петровну — артистку ФГБУ культуры «Московский Художественный академический театр имени А. П. Чехова», орденом Дружбы Кравченко Татьяну Эдуардовну — артистку ГБУ культуры города Москвы «Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова», — сказано в документе.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени также наградили артистов Евгения Киндинова и Станислава Любшина, орденом Дружбы были награждены артисты Александр Лазарев, Александр Сирин, Борис Василевский и Иван Агапов.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени была награждена артистка Ольга Широкова.

Лучших дирижеров оркестров русских народных инструментов назвали в Москве. В Москве объявили лауреатов III Всероссийского музыкального конкурса в номинации «Дирижирование оркестром русских народных инструментов».