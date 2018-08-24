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Лучших дирижеров оркестров русских народных инструментов назвали в Москве

Полина Долганова

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Лучших дирижеров оркестров русских народных инструментов назвали в Москве
Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

В Москве объявили лауреатов III Всероссийского музыкального конкурса в номинации «Дирижирование оркестром русских народных инструментов». Об этом в среду, 29 сентября, сообщили в пресс-службе Росконцерта.

Отмечается, что по решению жюри первая премия осталась без победителя.

Вторую премию между собой разделили Андрей Долгов из Санкт-Петербурга и Евгений Волчков из Москвы. Премия III степени досталась Линару Давлетбаеву из Уфы.

Диплома конкурса удостоился Михаил Устинин из Нижнего Новгорода.

Торжественная церемония награждения проходила в концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных.

В рамках праздничного концерта все участники конкурсной программы смогли продемонстрировать свои таланты. В мероприятии также принимал участие Национальный академический оркестр русских народных инструментов России имени Осипова.

Само творческое состязание проходило с 24 по 29 сентября. В конкурсе соревновались 20 дирижеров из разных уголков РФ, передает ТАСС.

XII московский конкурс отзывов и рецензий на новые детские книги «Вдумчивый читатель» начнется 1 октября. Его участникам предложат выбрать и отрецензировать книги из рекомендательного каталога Центральной городской детской библиотеки имени А. П. Гайдара «100 лучших новых книг для детей и подростков — 2021».

Конкурс рассчитан на библиотекарей, учителей, студентов педагогических вузов, а также учеников 4–11-х классов и их родителей. Они смогут не только оценить книжные новинки и поразмышлять над текстами, но и попробовать себя в роли литературного критика.

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