Автобусы маршрута № 520 будут следовать измененной трассой из-за дорожных работ

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Озёрная улица Карта всех событий

Маршрут автобусов № 520 поменялся в связи с проведением дорожных работ. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Работы ведутся на пересечении Боровского шоссе и Озерной улицы, поэтому автобусы следуют измененной трассой и без остановок «14 автобусный парк», «Метро «Озерная» и «Никулинская улица».

Москвичей призвали быть внимательными и слушать объявления водителей, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Также на время закрытия участка Калужско-Рижской линии на Шаболовке, улицах Вавилова и Большой Черемушкинской будет изменено движение трамвайных маршрутов.

Так, по четырем трамвайным маршрутам — № 14, № 26, № 38 и № 39 — будет ходить больше вагонов, чтобы разгрузить бесплатные автобусы КМ.

Городской департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры также перечислил альтернативные маршруты транспорта в этот период.