Новые тематические «Тройки» и «Единые» появились в метро в честь Дня народного единства

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В честь Дня народного единства в столице выпустили новые тематические проездные «Тройка» и «Единый». Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Поздравляю москвичей и гостей города с Днем народного единства. В честь праздника в течение 4 ноября на станциях московского метро пройдут мероприятия для наших пассажиров. Кроме того, в качестве сувениров мы выпустили тематические проездные билеты «Тройка» и «Единый», — рассказал он.

Москвичи смогут приобрести проездные в кассах и автоматах по продаже билетов на станциях Кольцевой линии и внутри нее. Тираж билета «Единый» составит 200 тысяч, а «Тройки» — пять тысяч, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Еще одни тематические «Тройки» и билеты «Единый» появились в кассах метрополитена в связи с 55-летием Останкинской телебашни. Тираж «Единых» составляет 200 тысяч, а приобрести их можно во всех кассах и аппаратах по продаже билетов столичного метро.