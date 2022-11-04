Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Новые тематические «Тройки» и «Единые» появились в метро в честь Дня народного единства

Лейла Алиева
Город
Новые тематические «Тройки» и «Единые» появились в метро в честь Дня народного единства
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В честь Дня народного единства в столице выпустили новые тематические проездные «Тройка» и «Единый». Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Поздравляю москвичей и гостей города с Днем народного единства. В честь праздника в течение 4 ноября на станциях московского метро пройдут мероприятия для наших пассажиров. Кроме того, в качестве сувениров мы выпустили тематические проездные билеты «Тройка» и «Единый», — рассказал он.

Москвичи смогут приобрести проездные в кассах и автоматах по продаже билетов на станциях Кольцевой линии и внутри нее. Тираж билета «Единый» составит 200 тысяч, а «Тройки» — пять тысяч, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Еще одни тематические «Тройки» и билеты «Единый» появились в кассах метрополитена в связи с 55-летием Останкинской телебашни. Тираж «Единых» составляет 200 тысяч, а приобрести их можно во всех кассах и аппаратах по продаже билетов столичного метро.

Транспорт Максим Ликсутов Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бачили очи, шо поставляли: как в Финляндию попало оружие с Украины

Все мнения
О проекте