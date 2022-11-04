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Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

Лейла Алиева
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Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 4 ноября, поздравил жителей столицы с Днем народного единства.

— Сегодня праздник, напоминающий о героических страницах отечественной истории, обретает особый смысл. Россия вновь проходит через испытания, сражается за свой суверенитет, свое будущее. И сегодня как никогда важны единство и сплоченность, — отметил он.

Столица с давних времен играет особую роль в жизни России, в настоящее время москвичи прилагают все усилия для победы, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В честь Дня народного единства в Москве запланировано большое количество мероприятий, посвященных русской культуре и искусству, традициям народов России, истории и общему наследию страны. Так, с 5 по 7 ноября на Красной площади будет работать интерактивный музей под открытым небом, посвященный истории обороны Москвы.

Куда еще сходить в столице в День народного единства и какие пройдут мастер-классы, концерты и фестивали для всей семьи — в материале «Вечерней Москвы».

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