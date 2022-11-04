Байден пообещал «освободить Иран»

Фото: Whitehouse

США в ближайшее время «освободят Иран». Об этом заявил американский президент Джо Байден во время выступления в Калифорнии на предвыборном мероприятии в поддержку местного кандидата от Демократической партии в эфире телеканала C-Span.

Байден говорил о доступе к здравоохранению для американских ветеранов, но в один момент неожиданно переключился на другую тему в ответ на вопрос одного из присутствующих.

— Не беспокойтесь, мы освободим Иран. Они довольно скоро освободят сами себя, — заявил он.

Американский лидер не стал уточнять ничего больше, а зал отреагировал возгласами одобрения. После этого глава государства вернулся к теме о ветеранах.

Необычное поведение Джо Байдена зачастую приводит к тому, что он становится объектом насмешек. «Вечерняя Москва» подготовила подборку самых странных выходок президента Штатов.

Так, с наступлением сезона психических обострений количество странностей действующего президента США увеличилось в разы. В начале сентября Байден после выступления в Бостоне растерялся на сцене и не смог спуститься с нее самостоятельно.