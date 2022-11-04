Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Байден пообещал «освободить Иран»

Лейла Алиева
В мире
Байден пообещал «освободить Иран»
Фото: Whitehouse

США в ближайшее время «освободят Иран». Об этом заявил американский президент Джо Байден во время выступления в Калифорнии на предвыборном мероприятии в поддержку местного кандидата от Демократической партии в эфире телеканала C-Span.

Байден говорил о доступе к здравоохранению для американских ветеранов, но в один момент неожиданно переключился на другую тему в ответ на вопрос одного из присутствующих.

— Не беспокойтесь, мы освободим Иран. Они довольно скоро освободят сами себя, — заявил он.

Американский лидер не стал уточнять ничего больше, а зал отреагировал возгласами одобрения. После этого глава государства вернулся к теме о ветеранах.

Необычное поведение Джо Байдена зачастую приводит к тому, что он становится объектом насмешек. «Вечерняя Москва» подготовила подборку самых странных выходок президента Штатов.

Так, с наступлением сезона психических обострений количество странностей действующего президента США увеличилось в разы. В начале сентября Байден после выступления в Бостоне растерялся на сцене и не смог спуститься с нее самостоятельно.

Иран Джо Байден США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бачили очи, шо поставляли: как в Финляндию попало оружие с Украины

Все мнения
О проекте