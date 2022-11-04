Эрдоган заявил о договоренности с Путиным поставлять зерно нуждающимся странам бесплатно

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Турция и Россия договорились о бесплатных поставках зерна нуждающимся странам. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 4 ноября.

— Во время наших переговоров с Путиным мы договорились о бесплатной отправке зерна в нуждающиеся страны, — сказал глава государства.

Он уточнил, что в ходе беседы было достигнуто понимание, что Африка должна иметь выгоду от зернового коридора в Черном море. При этом лидер добавил, что обсудил данный вопрос с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Попытки стран Запада преподавать уроки гуманности, игнорируя страдания людей в Африке, являются позором, цитирует Эрдогана ТАСС.

Политолог Аслан Рубаев заявил «Вечерней Москве», что нарушение зерновой сделки невыгодно как для России, так и для Украины, но представляет «преимущество для США».

По его словам, сотрудничество России в рамках зерновой сделки изначально является неоднозначным, потому что украинская сторона никогда не соблюдала договоренностей.

Собеседник «ВМ» пояснил, что срыв зерновой сделки позволит Соединенным Штатам создать в мире сложную кризисную ситуацию, которая является преимуществом для страны.