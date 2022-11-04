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Андрей Бочкарев: Для возведения дополнительного вестибюля станции «Окружная» применили заморозку грунта

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Андрей Бочкарев: Для возведения дополнительного вестибюля станции «Окружная» применили заморозку грунта
Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Локомотивный проезд Карта всех событий

Технология заморозки грунта, обеспечивающая надежность и безопасность, применялась при строительстве северного вестибюля станции метро «Окружная». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Исходя из того, что строительство велось в сложнейших гидрогеологических условиях, для сооружения вестибюля была использована технология заморозки грунта, — сказал представитель мэрии.

Он уточнил, что выемка грунта в зоне замораживания выполнялась вручную с помощью отбойных молотков. Кроме того, горный способ строительства применяется в случаях, когда нецелесообразна механизированная проходка, добавил заммэра.

Вестибюль расположен вдоль Локомотивного проезда на пересечении с 3-м Нижнелихоборским проездом. Главным его акцентом являются подвесной потолок и яркие светодиодные светильники, которые образуют ансамбль «Звездное небо», подчеркнули в пресс-службе ГК «Моспроект-3».

Данный проект, как уточняется, воплощает эстетику минимализма. Реализовать его удалось с помощью использования параметрических компьютерных программ трехмерного моделирования.

Мэр Москвы Сергей Собянин 3 ноября объявил о завершении создания ТПУ «Окружная». Совместно с генеральным директором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым он открыл новые северные вестибюли станций метро и МЦД-1.

Так, среди возведенных объекты Люблинско-Дмитровской линии, МЦК и МЦД. Теперь вместо двух тысяч пассажиров здесь могут совершать пересадку ежедневно около 40 тысяч человек.

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