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Возгорание произошло на станции МЦД-2 Новохохловская

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Возгорание произошло на станции МЦД-2 Новохохловская
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Новохохловская Карта всех событий

На станции МЦД-2 Новохохловская произошло задымление. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 4 ноября.

По данным собеседника «ВМ», на втором этаже станции загорелся электрический щит. Площадь возгорания составляла восемь квадратных метров.

В настоящее время пассажиров эвакуировали, станция была временно закрыта на вход и выход. Позже источник «ВМ» сообщил, что возгорание удалось локализовать.

Другое возгорание произошло 3 ноября в бизнес-центре на юго-западе Москвы. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

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