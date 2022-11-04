Возгорание произошло на станции МЦД-2 Новохохловская

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Новохохловская Карта всех событий

На станции МЦД-2 Новохохловская произошло задымление. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 4 ноября.

По данным собеседника «ВМ», на втором этаже станции загорелся электрический щит. Площадь возгорания составляла восемь квадратных метров.

В настоящее время пассажиров эвакуировали, станция была временно закрыта на вход и выход. Позже источник «ВМ» сообщил, что возгорание удалось локализовать.

Другое возгорание произошло 3 ноября в бизнес-центре на юго-западе Москвы. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.