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«Все понимают, что он опасен»: сумеет ли Дональд Трамп вновь стать президентом США

Анастасия Харламова

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Политика
«Все понимают, что он опасен»: сумеет ли Дональд Трамп вновь стать президентом США
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Дональд Трамп планирует баллотироваться в президенты США в 2024 году. Он намерен официально запустить свою избирательную кампанию после голосования в Конгрессе 8 ноября. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», какие шансы у Трампа вновь стать главой государства.

По его словам, по специфике характера Дональда Трампа можно предположить, что он захочет вновь вступить в борьбу за президентское кресло.

— Трамп из тех людей, которые будут отвечать за совершенные поступки. Он же несколько раз разорялся в жизни. Если ему нанести удар, он встает и даст ответ. Именно поэтому Дональд Трамп будет баллотироваться в президенты США, — уверен Журавлев.

Политолог оценил вероятность победы Дональда Трампа в президентской гонке:

— Однако шансы на победу у него небольшие. В прошлый раз он выиграл, потому что никто этого не ожидал. Все понимают, что Трамп опасен. В Демократической партии прямо говорят, что главная задача — не допустить к власти не республиканцев, а именно Трампа. Все ресурсы демократов будут брошены на его уничтожение.

Специалист подчеркнул, что в случае победы Трампа США ждут большие перемены.

— Обыски у Трампа показали, что американская традиция растоптана. Трамп имел право рассекречивать информацию и забирать себе документы с периода своего президентства. Все судебные и административные механизмы будут задействованы против него. Но если Трамп победит, то я его противникам не завидую. Предполагаю, что он объявит крестовый поход против финансистов, — считает собеседник «ВМ».

В материале «Вечерней Москвы» объяснили, как победа республиканцев на выборах в США изменит ситуацию на Украине. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий уверен, что Украина может лишиться значительной части поддержки. Республиканская партия не заинтересована в продолжении конфликта на таком же уровне.

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