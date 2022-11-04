Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Андрей Бочкарев: Автомобильный мост через Москву-реку соединит северную часть Мневниковской поймы с районом Филевский Парк

Василий Плиткин
Город
Андрей Бочкарев: Автомобильный мост через Москву-реку соединит северную часть Мневниковской поймы с районом Филевский Парк
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, улица Мясищева Карта всех событий

Автомобильный мост через Москву-реку соединит северную часть Мневниковской поймы с районом Филевский Парк в створе улицы Мясищева. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 4 ноября.

— На мосту общей протяженностью 232 метра и шириной около 30 метров планируется четыре полосы движения для автомобилей — по две в каждую сторону. Также предусмотрены два тротуара: слева — пешеходный, справа — совмещенный с велодорожкой, — сказал представитель мэрии.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что в подготовке проектной документации по объектам дорожной сети на территории Мневниковской поймы также принимает участие ООО «Институт «Мосинжпроект».

Высота подмостового габарита составит не менее 10,5 метра, а ширина — 80 метров в том месте, где будут проводиться работы, из-за того, что там Москва-река является судоходной.

При этом пролетное строение русловой части моста реализуют в виде трехпролетной неразрезной балки, добавил Кравцов. Мост построят в стиле авангард, как и открытую в 2021 году станцию «Мневники» БКЛ.

Пролеты объекта окрасят в светло-серый цвет, а боковые части и пилоны — в красный. Территория поймы занимает площадь 352 гектара.

В рамках проекта планировки запланировано создание парковых зон, объектов социальной инфраструктуры, а также жилой и деловой застройки. В результате развития территории этого градостроительного проекта там появится около 30 тысяч новых рабочих мест.

26 октября правительство Москвы утвердило проект планировки двух велопешеходных мостов через Москву-реку и набережной в Мневниковской пойме.

Согласно документации, на территории 46,2 гектара построят два велопешеходных моста — от Мневниковской поймы до Гребного канала и от поймы до парка «Фили».

Мосты Андрей Бочкарев Район Филевский Парк
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бачили очи, шо поставляли: как в Финляндию попало оружие с Украины

Все мнения
О проекте