Андрей Бочкарев: Автомобильный мост через Москву-реку соединит северную часть Мневниковской поймы с районом Филевский Парк

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, улица Мясищева Карта всех событий

Автомобильный мост через Москву-реку соединит северную часть Мневниковской поймы с районом Филевский Парк в створе улицы Мясищева. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 4 ноября.

— На мосту общей протяженностью 232 метра и шириной около 30 метров планируется четыре полосы движения для автомобилей — по две в каждую сторону. Также предусмотрены два тротуара: слева — пешеходный, справа — совмещенный с велодорожкой, — сказал представитель мэрии.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что в подготовке проектной документации по объектам дорожной сети на территории Мневниковской поймы также принимает участие ООО «Институт «Мосинжпроект».

Высота подмостового габарита составит не менее 10,5 метра, а ширина — 80 метров в том месте, где будут проводиться работы, из-за того, что там Москва-река является судоходной.

При этом пролетное строение русловой части моста реализуют в виде трехпролетной неразрезной балки, добавил Кравцов. Мост построят в стиле авангард, как и открытую в 2021 году станцию «Мневники» БКЛ.

Пролеты объекта окрасят в светло-серый цвет, а боковые части и пилоны — в красный. Территория поймы занимает площадь 352 гектара.

В рамках проекта планировки запланировано создание парковых зон, объектов социальной инфраструктуры, а также жилой и деловой застройки. В результате развития территории этого градостроительного проекта там появится около 30 тысяч новых рабочих мест.

26 октября правительство Москвы утвердило проект планировки двух велопешеходных мостов через Москву-реку и набережной в Мневниковской пойме.

Согласно документации, на территории 46,2 гектара построят два велопешеходных моста — от Мневниковской поймы до Гребного канала и от поймы до парка «Фили».