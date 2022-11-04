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В Белоруссии заявили о перехвате беспилотника у границы с Украиной

Лейла Алиева
В мире
В Белоруссии заявили о перехвате беспилотника у границы с Украиной
Фото: shutterstock

В Гомельской области Белоруссии перехвачен украинский беспилотник. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Госпогранкомитета в пятницу, 4 ноября.

— В результате анализа данных карты памяти беспилотника подтвержден факт его запуска с украинской территории. Установлено, что квадрокоптер использовался украинскими военизированными подразделениями на границе с Республикой Беларусь, — говорится в сообщении.

Беспилотное устройство было оборудовано системой инфракрасного видения. Дрон, по данным комитета, использовали для ведения разведки и тренировок сброса взрывчатки, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Политический деятель Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему Белоруссия начала укреплять свои границы. По его словам, Минску и Москве известны планы, согласно которым западные страны намерены ввести на территорию республики военный контингент.

Риск атаки сохраняется еще и по той причине, что вблизи белорусских границ разместилась 101-я воздушно-десантная дивизия ВС США.

Белоруссия Украина Беспилотники
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