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Возгорание на станции МЦД-2 Новохохловская ликвидировали

Лейла Алиева
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Возгорание на станции МЦД-2 Новохохловская ликвидировали
Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва
Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Новохохловская Карта всех событий

На станции МЦД-2 Новохохловская удалось ликвидировать возгорание. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 4 ноября.

В результате инцидента никто не пострадал. При этом на данный момент поезда МЦД-2 и Курского направления временно следуют без остановки на Новохохловской.

На месте происшествия работают пожарные. Остановка будет возобновлена после завершения их работы, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно». Для проезда от или до станции Новохохловская москвичам рекомендовали воспользоваться МЦК.

До этого сообщалось, что на втором этаже станции загорелся электрический щит. Площадь возгорания составляла восемь квадратных метров.

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