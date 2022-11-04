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Белоруссия и Россия создадут совместную группировку спутников в космосе

Лейла Алиева
В мире
Белоруссия и Россия создадут совместную группировку спутников в космосе
Фото: Роскосмос

Белоруссия и Россия создадут в космосе совместную группировку спутников. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко в пятницу, 4 ноября.

— Мы производим космические аппараты. Мы с Россией договорились создать совместную группировку в космосе — космических аппаратов, — сказал глава государства.

Она будет предназначена не только для военных целей, уточнил он. Белоруссия располагает спутником, который с высоты 500–600 километров просматривает объект в 35 сантиметров, цитирует Лукашенко «БелТА».

В конце октября первый аппарат многоспутниковой группировки «Сфера» — «Скиф-Д» — и три спутника связи «Гонец-М», которые были запущены на ракете «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный», вывели на заданные орбиты.

Ракета с разгонным блоком «Фрегат» со спутниками стартовала с космодрома «Восточный» в 22:57 по московскому времени 22 октября. Через несколько минут разгонный блок со спутниками вышел на опорную орбиту.

После этого «Фрегат», чтобы доставить аппараты на расчетные орбиты, выполнил пять включений двигателя.

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