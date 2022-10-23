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Приметы и советы

Первый спутник группировки «Сфера» вывели на орбиту с космодрома «Восточный»

Юлия Курганова
Общество
Первый спутник группировки «Сфера» вывели на орбиту с космодрома «Восточный»
Фото: Роскосмос

Первый аппарат многоспутниковой группировки «Сфера» — «Скиф-Д», и три спутника связи «Гонец-М», которые были запущены на ракете «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный», вывели на заданные орбиты. Об этом сообщили в воскресенье, 23 октября, в госкорпорации «Роскосмоc».

— Есть отделение всех аппаратов, — рассказал представитель госкорпорации.

Ракета с разгонным блоком «Фрегат» со спутниками стартовала с космодрома «Восточный» в 22:57 по московскому времени в субботу, 22 октября. Через несколько минут разгонный блок со спутниками вышел на опорную орбиту. После этого «Фрегат», чтобы доставить аппараты на расчетные орбиты, выполнил пять включений двигателя. «Гонцы» отделились через 1 час 38 минут после пуска, выведение «Скифа-Д» заняло 4 часа 8 минут, отметили в Роскосмосе, передает РИА Новости.

В «Роскосмосе» сообщили, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с тремя спутниками связи установлена на стартовый комплекс космодрома «Восточный». Когда она отправится на орбиту, космонавты приступят к новым научным экспериментам на высоте в сотни километров над Землей. Сами космонавты считают это будничной работой. Обозреватель «Вечерней Москвы» разбирается, какие важные задачи решаются сейчас, с кем продолжает, а может быть, начинает сотрудничество «Роскосмос».

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