Звездное будущее: проект первого автоматического полета к Юпитеру может стать реальностью через 10 лет

Фото: roscosmos.ru/Олег Кононенко

В «Роскосмосе» сообщили, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с тремя спутниками связи установлена на стартовый комплекс космодрома «Восточный». Когда она отправится на орбиту, космонавты приступят к новым научным экспериментам на высоте в сотни километров над Землей. Сами космонавты считают это будничной работой. Обозреватель «Вечерней Москвы» разбирается, какие важные задачи решаются сейчас, с кем продолжает, а может быть, начинает сотрудничество «Роскосмос».

65 лет назад, в октябре 1957 года, с запуска в СССР первого искусственного спутника Земли началась космическая эра. В ту эпоху наша страна была безусловным лидером в космонавтике. Что ни старт, то открытие новой космической Америки. С течением времени белых пятен в космонавтике становилось все меньше, а лидерство по многим причинам мы уступили. В каком состоянии находится российская космонавтика сейчас?

Через 65 лет космонавтика воспринимается обыденно, и трудно представить, какой ажиотаж вызвал первый спутник Земли. Вся мировая пресса на первых полосах несколько дней публиковала комментарии об историческом событии. Президент США Дуайт Эйзенхауэр проиграл выборы молодому Джону Кеннеди, который честил его почем зря за космическое поражение от СССР. Но президента Кеннеди еще ожидало собственное разочарование по поводу полета Гагарина. Первый американский спутник был запущен лишь в начале 1958 года и весил в 12 раз меньше советского.

Никита Хрущев, пусть не кончал университетов, после запуска спутника не впал в эйфорию. Пригласил главного конструктора Сергея Королева и президента Академии наук Мстислава Келдыша. Хрущев сказал, что успех небывалый, но советскому народу к 40-му юбилею Октября нужен подарок. Анастас Микоян тут же предложил запустить еще один спутник, который передавал бы из космоса «Интернационал». Хрущев захохотал: «Сам пой свой «Интернационал»! Спутник — не шарманка!» Королев предложил отправить на орбиту собаку. Хрущев загорелся, но Королев сказал, что к юбилею из-за отсутствия корабля вряд ли можно успеть.

Хрущев не понял: «Что значит — вряд ли? Мы договорились. Собачка нужна к празднику». Дворняжка Лайка улетела в космос 3 ноября 1957 года. Породистые собаки были слишком изнеженными. Лайка была обречена, возвращение не планировалось. Думали, что она протянет неделю, но из-за перегрева собака умерла на пятом витке, не дожила до юбилея Октября. Советские газеты, в соответствии с духом времени, еще неделю публиковали сообщения о самочувствии погибшего животного.

Да были времена! А сегодня недавний старт Анны Кикиной на американском корабле, построенном Илоном Маском, к Международной космической станции вызывает меньше интереса, чем смена руководства «Роскосмоса», где Дмитрия Рогозина сменил бывший вице-премьер Юрий Борисов. О причинах отставки не объявлено. Можно предположить, что недовольство вызвало заметное отставание России по количеству и качеству орбитальной группировки спутников связи, что стало очевидным во время специальной военной операции на Украине.

Фото: Рixabay

Дмитрий Рогозин, будучи гуманитарием по образованию, был заметен на ниве громких PR-акций и скандальных заявлений, которые привлекали внимание к отрасли. Само по себе неплохо, но отрасли требовался подъем на новые высоты, а этого не происходило.

Справедливости ради надо сказать, что внимание к космонавтике — вопрос приоритетов высшей власти. Один космический академик рассказывал мне, как в 1990-е годы обратился к премьер-министру, посетившему его КБ со словами о стратегической угрозе для страны при отставании в космосе. Премьер досадливо отмахнулся: «Ваш космос для России больше не актуален». Пожинаем плоды политической и технологической незрелости.

Что касается Анны Кикиной, сегодня это единственная женщина в российском отряде космонавтов. И шестая женщина-космонавт в стране после Валентины Терешковой, Светланы Савицкой, Елены Кондаковой, Елены Серовой, актрисы Юлии Пересильд. Для сравнения: в США в космос летали более 50 женщин, это связано с большими экипажами шаттлов. В двух погибших шаттлах были женщины-астронавты.

Полет на корабле Dragon нашего космонавта важен не статистикой, а тем, что сотрудничество в космосе России и США продолжается, несмотря на разрыв отношений практически во всех сферах. Как сказал исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев, Россия выступает за продолжение международного сотрудничества в космосе вне зависимости от того, как долго будет эксплуатироваться МКС и как долго продлится участие России в этом проекте, который остается самой крупной научной программой в истории человечества.

На настоящий момент сотрудничество с Западом скромное и сводится к перекрестным полетам с астронавтами на МКС. Несколько программ России с Европейским космическим агентством и НАСА заморожены. В частности, отменена экспедиция ExoMars-2022 с интересной программой. Развиваются контакты с другими странами. Только что Россия запустила первый спутник для Анголы, месяцем раньше — для Ирана. Широкие перспективы у сотрудничества с Китаем по совместным полетам и освоению Луны.

Сергей Крикалев подчеркнул, что Россия может рассматривать выход из МКС только после того, как появится собственная космическая инфраструктура, способная заменить МКС. Пока «Роскосмос» приступил лишь к разработке дизайна новой орбитальной станции. А это очень далеко до строительства станции в «железе». Одно из первых публичных заявлений Юрия Борисова на посту главы «Роскосмоса» — экспедиция к Луне в 2030 году. Впрочем, на эту тему много раз высказывался его предшественник, легко сдвигая сроки то в одну сторону, то в другую.

Фото: Роскосмос

После исчезновения с космического горизонта Дмитрия Рогозина именно Крикалев взвалил на себя, быть может, вынужденно, роль спикера отрасли. Он один из самых заслуженных космонавтов планеты. Один из немногих, кто стал Героем Советского Союза и Героем России.

В 1991 году стартовал из страны, которая называлась СССР, а приземлился в России. Однажды добровольно остался на орбите на лишние полгода, чтобы в космос слетал казахский космонавт, занявший на корабле кресло борт-инженера. Он первый российский космонавт, летавший на шаттле. И в другом полете, тоже с астронавтами, открыл люки между первым американским модулем и МКС. Был начальником Центра подготовки космонавтов и заместителем директора головного в отрасли ЦНИИМАШ. По опыту НАСА, который возглавляют бывшие астронавты, таких специалистов следует ставить во главе отрасли, но у Крикалева при всех достоинствах один огромный минус — отсутствие политической карьеры. Иначе говоря, политическая невесомость.

На борту МКС российские космонавты Сергей Прокопьев (командир международного экипажа), Дмитрий Петелин и Анна Кикина ежедневно проводят эксперименты по адаптивным возможностям человеческого организма, по надежности профессиональной работы в длительном полете, по взаимодействию экипажа в нештатных ситуациях, по динамике конструкции станции при внешних силовых воздействиях. Идет регулярная фотосъемка Земли для изучения экологической обстановки. Каждый день — контроль технического состояния МКС, а также будничная, никуда не денешься, уборка помещений. Надо признать, за десятилетия научных экспериментов, которые тянули бы на Нобелевскую премию, от МКС не дождались. Перерастет ли количество в качество, покажет время.

В планах «Роскосмоса» — отработка нового класса ракет «Ангара», создание пилотируемого аппарата «Орел» с первым стартом в 2023 году. Деньги на новую орбитальную станцию, где у нас лучший в мире опыт, пока не найдены. На деле Россия сосредоточена на международной станции. Руководители отрасли, сменяя друг друга, говорят о полете на Луну, о запуске автоматов к Марсу, где пригодится десантный модуль «Казачок», который летом был задержан в рамках санкций в Европе.

В планах «Роскосмоса» — возвращение после долгого перерыва в дальний космос, что для науки является самым привлекательным направлением космонавтики. «Роскосмос» разрабатывает проект первого автоматического полета к самой большой планете Солнечной системы — Юпитеру в 2030 году. Экспедиция займет четыре года и станет возможной благодаря ядерному буксиру «Зевс», который будет выходить на орбиту с космодрома «Восточный». На первом этапе «Зевс» подхватит на земной орбите спутник, облетит вокруг Луны и вернет его на Землю. Потом состыкуется с другим аппаратом, направится к Венере и, разогнавшись в ее гравитационном поле, полетит к Юпитеру. Смелая экспедиция не имеет аналогов в мировой космонавтике.

Фото: Pixabay

Иногда слышны разговоры, что на Луне делать нечего и незачем после американских экспедиций полвека назад возвращаться в космическую глушь. После пандемии COVD-19 с непредсказуемыми угрозами для человечества в Гарвардском университете родилась идея международного проекта по хранению банка данных на Луне. Суть идеи — быстрое и в полном объеме восстановление потенциала человечества после катастрофических катаклизмов. В банке данных на Луне будут сохранены резервные копии информации, которая необходима для перезагрузки жизни на Земле. Компьютерный банк должен сохранить генетические коды всех форм земной жизни, а также информацию обо всех человеческих творениях, включая культуру и науку.

Таким образом, Луна все-таки пригодится человечеству. Но, думаю, главная ценность международного проекта — предупреждение о том, что наша цивилизация очень хрупкая и уязвимая на фоне возрастающих рисков, которые вылупляются в головах недалеких политиков.

ЦИТАТА

Сергей Королев (1907-1966) ученый, основатель практической космонавтики:

— Надежный мост с Земли в космос уже перекинут запуском советских искусственных спутников, и дорога к звездам открыта!

Страна переходит на собственное оборудование

Игорь Маринин, главный редактор журнала «Новости космонавтики»:

— Западные санкции коснулись всех областей нашей жизни, и космическая отрасль — не исключение. Евросоюз в ответ на военную операцию России на Украине ввел запрет на экспорт в РФ товаров и технологий для космической промышленности, оказание технической помощи и других услуг, касающихся этой продукции. В ответ «Роскосмос» приостановил сотрудничество с Европой по пускам с космодрома Куру, а также отозвал сотрудников из Французской Гвианы. У многих тогда возникло ощущение, что скоро наши космические программы начнут сворачиваться, но, к счастью, произошли лишь задержки по срокам их реализации. Что мы предприняли? Во-первых, стали заменять импортные запчасти отечественными. Условно говоря, вместо одной зарубежной микросхемы стали использовать две наших.

Во-вторых, нам удалось наладить импорт комплектующих из дружественных или нейтральных стран — например, Китая. В-третьих, у нас появляются новые производственные мощности. Так, холдинг «Российские космические системы», который входит в «Роскосмос », в марте этого года приобрел контрольный пакет акций ПАО «Ярославский радиозавод». Сейчас он становится базовым серийным заводом космического приборостроения, своего рода приборным foundry — то есть предприятием, разрабатывающим и выпускающим полупроводниковую микроэлектронику. Помимо выпуска электронной «начинки» для космических аппаратов, на заводе в Ярославле будет создаваться абонентское оборудование для российских орбитальных группировок, в том числе терминальные устройства ГЛОНАСС и система «Гонец».

В общем, импортозамещение в космической сфере не просто идет успешно, оно уже завершается. Спасибо санкциям.