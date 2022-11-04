Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Проектируемый проезд № 1009 Карта всех событий

Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы с 7 ноября в связи с проведением инженерных и строительных работ. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, с 7 ноября по 30 апреля 2023 года поэтапно закроют до двух полос на участке улицы Большой Черемушкинской из-за инженерных работ.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Также с 7 ноября по 4 декабря 2022 года и с 11 января по 11 февраля 2023 года автомобилисты не смогут проехать по одной полосе на участке Проектируемого проезда № 1009.

Наконец, с 5 декабря 2022 года по 10 января 2023 года закроют для проезда одну полосу на участке Проектируемого проезда № 6648, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Помимо этого, с ноября по выходным дням прекратят свое движение трамваи в столичном районе Богородское из-за замены крупноразмерных плит на трамвайных путях.

Вместо этого горожанам советуют пользоваться автобусами № 04, 80, 311 в Богородском районе, трамваем № 11 на Краснобогатырской улице и трамваем № 13 на Русаковской улице.