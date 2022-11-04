Путин призвал вывезти жителей Херсона из зоны боевых действий

Фото: Администрация президента РФ

Жителей Херсона необходимо вывезти из зоны боевых действий. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу, 4 ноября.

— Гражданское население не должно страдать от обстрелов, каких-то наступательных и контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями, — сказал он.

Также глава государства отметил действия волонтеров, которые помогают мирным жителям выбраться из опасных зон, пишет РИА Новости.

До этого заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что никто не будет сдавать территорию Херсонской области. Он подчеркнул, что попытки наступления на область обернутся для ВСУ полным поражением.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал «Вечерней Москве», чем обернется для ВСУ новая попытка прорыва в направлении Херсона.

Численное превосходство, считает эксперт, может сыграть с ВСУ злую шутку. Наступление на Херсон обернется для них катастрофой.