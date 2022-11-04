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Путин подписал закон, позволяющий призывать граждан с неснятой судимостью

Елена Самойлова
Политика
Путин подписал закон, позволяющий призывать граждан с неснятой судимостью
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий призывать в рамках мобилизации граждан, у которых есть неснятая или непогашенная судимость по ряду тяжких преступлений. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 4 ноября.

Согласно тексту закона, исключение составят несколько статей Уголовного кодекса.

Так, призыву не будут подлежать граждане с судимостями по статьям о государственной измене, шпионаже, насильственном захвате власти, вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь государственного деятеля, совершении теракта, захвате заложников, угону воздушного судна, организации незаконного вооруженного формирования, а также за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Также под мобилизацию не попадут осужденные за публичные призывы к экстремизму, возбуждение ненависти или вражды и за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами.

До этого глава государства заявил, что число добровольцев, которые хотят пополнить ряды армии, не сокращается, а число мобилизованных достигло 318 тысяч человек.

Законы Мобилизация Армия Владимир Путин
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