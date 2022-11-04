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Сотрудники РЭО призвали россиян отказаться от одноразового пластика в период праздников

Ирина Игнатенко
Общество
Сотрудники РЭО призвали россиян отказаться от одноразового пластика в период праздников
Фото: depositphotos

Российский экологический оператор призвал россиян отметить День народного единства без одноразовой посуды. В настоящее время правительство занимается подготовкой изменений в законодательство для постепенного отказа от неперерабатываемых предметов.

Эксперты отмечают, что многие люди, особенно в случаях выезда на природу, предпочитают использовать одноразовую посуду, которую даже не убирают за собой.

— Лучше заменить это все многоразовой посудой, а также сортировать отходы, и затем выбрасывать их в баки для вторсырья. Если речь про одноразовые столовые приборы, то лучше использовать те, что делаются из бумаги, дерева или материалов растительного происхождения, — сообщил глава РЭО Денис Буцаев.

В РЭО напомнили, что в России планируют отказаться от использования одноразовых трубочек, ватных палочек, столовых приборов из пластика, передает «360».

До этого представители РЭО сообщили, что экопромышленный парк за миллиард рублей построят в Дальневосточном федеральном округе в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

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