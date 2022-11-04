Продюсер Ашуров раскритиковал новый проект Разина вместо «Ласкового мая»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Продюсер Андрей Разин намерен создать новый проект из молодых артистов а-ля «Ласковый май». Его коллега и режиссер Дмитрий Ашуров в ответ на это заявил, что такая идея обречена на провал.

— Он должен понимать как продюсер, что спродюсировал ты хороший проект, проект удался, и нужно уметь признавать, что закончена ипостась «Ласкового мая» в таком формате, как она была, — прокомментировал Ашуров.

Он добавил, что Разин «живет вчерашним днем» и просто «хайпует». По его словам, идея неактуальна. Проект с современной музыкой можно реализовать с успехом только при одном условии — если продюсировать его будет не Разин, подчеркнул Ашуров.

Он также порекомендовал продюсеру потратить время и ресурсы на другую идею, поскольку слова Разина насчет «Ласкового мая» воспринимаются как «клоунада», цитирует Ашурова Пятый канал.

До этого Разин пообещал, что через три месяца все материалы, связанные с Юрием Шатуновым и группой «Ласковый май», заблокируют и удалят из интернета.