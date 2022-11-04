Путин назвал отличие между беженцами с Украины в Европе и России

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин назвал отличие между беженцами с Украины в Европе и в Российской Федерации. Соответствующее заявление глава государства сделал в пятницу, 4 ноября.

— Почувствуйте разницу между теми людьми, которые приехали с Украины к нам, и теми, кто находится в Европе. Там ходят по ресторанам и требуют себе скидок, а у нас люди просятся на работу, — сказал Путин.

Кроме того, президент рассказал о порядке выдачи российских документов беженцам. По его словам, процедуру проведут в упрощенном порядке.

— Будем совершенствовать эти инструменты. Обязательно будем над этим работать, — цитируют Путина «Известия».

До этого российский лидер заявил, что жителей Херсона необходимо вывезти из зоны боевых действий. Он также отметил действия волонтеров, которые помогают мирным жителям выбраться из опасных зон.

Заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что никто не будет сдавать территорию Херсонской области. Он подчеркнул, что попытки наступления на область обернутся для ВСУ полным поражением.