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Приметы и советы

В шоу «Ледниковый период» нашли замену Дане Милохину

Елена Самойлова
Общество
В шоу «Ледниковый период» нашли замену Дане Милохину
Фото: Youtube / ШАСТУН

Вместо покинувшего шоу тиктокера Дани Милохина в «Ледниковом периоде» примет участие финалист прошлого сезона Федор Федотов. Об этом стало известно в пятницу, 4 ноября.

Блогер прекратил съемки в телепроекте, отправив продюсеру сообщение с извинениями. Как уточняется, Милохин улетел в Дубай.

Вместе с Милохиным на льду выступала фигуристка Евгения Медведева. Спустя некоторое время ей подобрали нового партнера — им стал актер Федор Федотов, победитель предыдущего сезона шоу.

Федотов появится на экранах в восьмом выпуске шоу, передает «КП».

25 октября Милохин покинул шоу «Ледниковый период». Причиной ухода с проекта, по словам юноши, стала общая усталость от съемок и отсутствие сил. Блогер добавил, что не видит смысла в своем дальнейшем участии в проекте о фигурном катании.

До этого российский режиссер Никита Михалков обрушился с критикой на Милохина, который во время телеэфира продемонстрировал незнание географии родной страны. Именитого артиста возмутил тот факт, что во время одного из эфиров для Милохина стало открытием, что Сахалин является российским островом.

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