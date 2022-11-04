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Эндокринологи развеяли миф о вредных свойствах картофеля

Елена Самойлова

Сюжет: 

Еда
Общество
Эндокринологи развеяли миф о вредных свойствах картофеля
Фото: unsplash

Американские эндокринологи из Медицинской школы Университета Бостона провели исследование, результаты которого развеяли миф о вредных свойствах картофеля. Об этом сообщает Journal of Nutritional Science в пятницу, 4 ноября.

В общей сложности эксперимент проводили более 50 лет — специалисты следили за состоянием здоровья нескольких тысяч добровольцев с 1971 года.

Как выяснилось, употребление картошки в разных видах не приносит никакого вреда. Более того, медики сделали вывод, что среди испытуемых на 24 процента снизился риск заполучить диабет второго типа и атеросклероз.

Исследователи отметили, что участие в эксперименте принимали физически активные люди. При наличии хронических заболеваний стоит внимательнее относиться к своей диете, передает «КП».

Накануне диетолог Регина Ахуньянова рассказала о простом способе выбрать оптимальный размер порции еды. По ее словам, объем желудка у женщин — 300–600 миллилитров, у мужчин немного больше. Поэтому самым простым способом регулировать количество потребляемой еды является метод ладони.

Еда Медицина картошка эндокринолог
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