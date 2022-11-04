Daily Beast: Наемник из США погиб в результате артобстрела на Украине

Фото: president.gov.ua

Американский военнослужащий Скайлер Джеймс Греггс, который воевал в качестве наемника на стороне Украины, погиб в результате артиллерийского обстрела. Об этом сообщило издание Daily Beast со ссылкой на его отца и представителей украинской армии в пятницу, 4 ноября.

По данным издания, Греггс присоединился к Интернациональному легиону в апреле, а спустя два месяца он был ранен под Харьковом.

— Скайлер погиб на северо-востоке Украины, когда солдаты из Интернационального легиона попали под артиллерийский обстрел в последнюю неделю октября, — сообщил украинский военный, не назвавший свое имя.

Он добавил, что в результате атаки были ранены еще нескольких человек.

До этого военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Барлян рассказал о потерях во время «наступления на Харьков».

Другой военнопленный из ДНР рассказал, как сумел выжить после попытки его казнить. Мужчина попал в плен в конце марта в Мариуполе, когда приехал к своим родителям.

Его избили битой и сломали ребра и левую руку, после этого заперли в помещении без окон, где военнослужащий провел несколько дней.