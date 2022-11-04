Генерал-майор Кротов: Исторический парад 7 ноября 1941 года не утратил своей актуальности и в наши дни

Марш в честь парада 7 ноября 1941 года / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Парад 7 ноября 1941 года способствовал поднятию морального духа армии и всей страны, он показал, что Москва не сдается. Такое мнение высказал председатель региональной общественной организации ветеранов штаба и управлений Московского военного округа, ветеран боевых действий, генерал-майор в отставке Василий Кротов.

По его словам, тот парад по своей значимости был даже важнее Парада Победы 1945 года.

— 7 ноября 1941 года решалось самое главное: в то время под Москвой были немцы. И пропаганда Геббельса работала: что правительство покинуло Москву, Сталин — неизвестно где. И когда участники парада увидели Сталина — это такое значение имело, что победа будет за нами. И они вот это убеждение с парада сразу принесли в окопы, — цитирует Кротова агентство городских новостей «Москва».

Ветеран добавил, что люди, которые сейчас находятся на передовой, также преданы своей родине и проявляют массовый героизм.

Он уточнил, что в ходе специальной военной операции на Украине несколько полков и бригад получили звание «гвардейские», что свидетельствует о массовом героизме, «то есть вся часть совершила геройский поступок».