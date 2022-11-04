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Путин: Запад пытался поднести фитиль к распаду России, внедряя псевдоценности на Украине

Елена Самойлова
В мире
Путин: Запад пытался поднести фитиль к распаду России, внедряя псевдоценности на Украине
Фото: Администрация президента РФ

Запад оказывает влияние на украинцев, навязывая им сомнительные идеи и пытаясь таким образом поспособствовать распаду России. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в пятницу, 4 ноября.

— К сожалению, на Украине удалось внедрить в сознание миллионов людей такие псевдоценности, которые привели к тому, что на этой территории создали фактически анти-Россию, сея ненависть, насилуя сознание людей, лишая их своей подлинной истории. Все сделано для того, чтобы перекроить сознание миллионов. Очень умело подносился фитиль к распаду нашей страны, — сказал он.

Глава государства обратил особое внимание на то, что после распада СССР западные страны активно вмешивались во внутренние дела Украины и пытались сделать то же самое в России.

Также Путин упомянул, что недавно побывал на выставке «Украина. На переломах эпох» в Манеже. Он отметил, что один из залов как раз посвящен профессиональному подходу Запада к этому вопросу. Президент указал, что западные агенты десятилетиями работали над этим на уровне научных центров, которые хорошо финансировались, передает ТАСС.

До этого Владимир Путин заявил, что некоторые страны, в том числе Польша, до сих пор не отказались от идеи поглощения Украины и возвращения отторгнутых в прошлом территорий.

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